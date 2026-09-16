Quarta-feira, setembro 16, 2026 20:15
    Onde há crise, há esperança

    PARA HOJE / 16.SET

    Por: Redação 16 de setembro, 2026 1 minuto de leitura


    A ave canta, mesmo que se parta o ramo, porque sabe que tem asas. Nós, na hora da dificuldade ou da doença, deixamos de cantar. É assim porque não sabemos ver com vistas largas e profundas. Porque só vemos, com as palas que temos nos olhos, aquilo que está mesmo diante de nós. Porque só confiamos no que tocamos e está à mão. Pobre materialismo, tão infeliz… Voa tão baixo…
    Vasco P. Magalhães, sj
    NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
    365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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