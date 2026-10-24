Almeirim leva Sopa da Pedra, arroz doce e produtos locais ao Festival Nacional de Gastronomia

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Almeirim estará em destaque no 45.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém na próxima quarta-feira, 28 de outubro, data dedicada ao concelho no âmbito do certame que decorre até 1 de novembro, na Casa do Campino.

A participação pretende promover a identidade gastronómica e cultural de Almeirim, dando a conhecer produtos emblemáticos do concelho, como a Sopa da Pedra, o pão tradicional conhecido como caralhota, o melão, os vinhos e os enchidos.

Ao longo do dia, o espaço da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) contará com a presença de produtores e entidades locais, responsáveis pela apresentação e degustação dos diferentes produtos.

A Adega Cooperativa de Almeirim dará a provar vinhos produzidos na região, enquanto a MovAlmeirim apresentará as tradicionais caralhotas e o melão de Almeirim. A Encherim – Cooperativa de Produtores de Enchidos de Almeirim promoverá os enchidos e outros produtos de charcutaria local.

O programa de cozinha ao vivo começa às 19h00, com uma demonstração de confeção de Sopa da Pedra, dinamizada pela Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra.

A iniciativa pretende apresentar aos visitantes um dos pratos mais emblemáticos de Almeirim e reforçar a sua valorização enquanto património gastronómico do concelho.

Às 20h00, a Associação Cultural e Etnográfica Gentes de Almeirim apresenta uma demonstração dedicada ao arroz doce, divulgando este doce tradicional e os conhecimentos culinários associados ao território.

A programação termina às 20h30, com uma atuação da Escola de Folclore do Bairro Folclórico da Casa do Povo de Almeirim. O momento cultural dará a conhecer o folclore, a música, os trajes e as tradições populares do concelho.

Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, considera o Festival Nacional de Gastronomia uma importante montra da gastronomia portuguesa e uma oportunidade para divulgar os produtos e as tradições da região.

“O Festival Nacional de Gastronomia de Santarém é uma importante montra da riqueza gastronómica do nosso país e uma oportunidade privilegiada para promover os sabores, as tradições e os produtos da nossa região”, afirma o autarca.

Joaquim Catalão destaca a Sopa da Pedra, a caralhota, o melão, os vinhos e os enchidos como símbolos da identidade gastronómica local e motivos de orgulho para a população do concelho.

“No dia 28 de outubro, dedicado ao Município de Almeirim, convidamos todos a visitar o festival, conhecer e saborear os nossos produtos e celebrar a riqueza da nossa gastronomia”, refere.

O presidente da Câmara sublinha ainda a importância de valorizar os produtores, os restaurantes e todas as pessoas que mantêm vivas as tradições locais, contribuindo para afirmar Almeirim como uma referência gastronómica do Ribatejo e de Portugal.