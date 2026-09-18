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    Região

    Roubo com arma branca e imigração ilegal marcam detenções em Santarém nas últimas 48 horas

    Por: Inês Ribeiro 18 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve oito pessoas, com idades entre os 22 e os 46 anos, nas últimas 48 horas, na cidade de Santarém, incluindo um homem por roubo na via pública com recurso a arma branca e três cidadãos por imigração ilegal.

    As detenções ocorreram entre as 00h30 de 16 de setembro e as 19h00 de 17 de setembro, na área de responsabilidade da Esquadra de Santarém da Divisão Policial de Santarém.

    O detido por roubo na via pública, praticado com recurso a uma arma branca, foi constituído arguido e ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo permanecido detido para ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém.

    Entre as restantes detenções, destacam-se três relacionadas com imigração ilegal. Os três detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no dia 17 de setembro, tendo sido determinada a medida de coação de apresentações periódicas e a apreensão dos passaportes de dois deles.

    A PSP deteve ainda duas pessoas por tráfico de estupefacientes e outras duas por condução sem habilitação legal.

    No âmbito destas ações foram apreendidas 28 doses de haxixe e uma arma branca.

    De acordo com a PSP, as detenções resultam do trabalho de prevenção e dissuasão da criminalidade e de outros ilícitos desenvolvido na cidade de Santarém.

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