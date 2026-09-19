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    Política

    Almeirim e municípios da Lezíria do Tejo conhecem modelo de mobilidade urbana de Pontevedra

    Por: Daniel Cepa 19 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Representantes dos 11 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) participaram numa visita de trabalho a Pontevedra, em Espanha, para conhecer um dos modelos de transformação urbana e mobilidade mais reconhecidos internacionalmente.

    A deslocação, promovida pela CIMLT, teve como objetivo conhecer no terreno as medidas adotadas naquela cidade espanhola, comparar experiências e recolher conhecimento que possa ser adaptado às diferentes realidades dos municípios da Lezíria do Tejo, incluindo Almeirim.

    Segundo a CIMLT, a visita teve “um objetivo muito claro: conhecer boas práticas, comparar experiências e trazer conhecimento que possa ser adaptado à realidade dos nossos territórios”.

    O modelo desenvolvido em Pontevedra aposta na valorização do espaço público, na prioridade à circulação pedonal, na melhoria da acessibilidade, na redução do tráfego de atravessamento e na regeneração urbana.

    A estratégia seguida pela cidade espanhola pretende devolver as ruas e praças à população, diminuindo o espaço ocupado pelo trânsito automóvel e proporcionando melhores condições para as deslocações pedonais e para a utilização dos espaços públicos.

    “Planeamento comparado é também isto: sair do nosso território, observar o que outros fizeram bem, aprender com os resultados e regressar com novas ideias para fazer melhor”, refere a CIMLT.

    Apesar das diferenças existentes entre os 11 concelhos, a Comunidade Intermunicipal considera que a visita permitiu aprofundar um objetivo comum relacionado com a criação de territórios mais modernos, sustentáveis e acessíveis.

    “Onze municípios, diferentes realidades, mas uma ambição comum: construir uma Lezíria do Tejo mais sustentável, acessível, moderna e com maior qualidade de vida”, sublinha a entidade.

    A visita insere-se no trabalho conjunto desenvolvido pelos municípios da região nas áreas do planeamento urbano, mobilidade e sustentabilidade, procurando identificar soluções que possam ser aplicadas nos diferentes concelhos.

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