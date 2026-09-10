Quinta-feira, setembro 10, 2026 20:02
    Região

    Caminhada MAIS Lezíria percorre Benavente este domingo

    Por: Inês Ribeiro 10 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O Município de Benavente recebe este domingo, 13 de setembro, uma Caminhada MAIS Lezíria, com um percurso de cerca de oito quilómetros pela zona ribeirinha da vila, património natural da Lezíria do Tejo.

    O início da caminhada está marcado para as 9h30. A participação é gratuita e as inscrições encontram-se abertas e podem ser feitas através do formulário disponibilizado pela organização.

    A iniciativa integra o projeto MAIS Lezíria, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e pelos 11 municípios associados, com o objetivo de incentivar a prática de atividade física e a adoção de estilos de vida saudáveis.

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