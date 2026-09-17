Ana Casebre e Helena Fidalgo eleitas para órgãos da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista

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As almeirinenses Ana Casebre e Helena Fidalgo foram eleitas para os órgãos internos da Comissão Política da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, durante uma reunião realizada, em Santarém.

Ana Casebre passa a integrar o Secretariado da Federação Distrital, enquanto Helena Fidalgo foi eleita para a Mesa da Comissão Política.

Os órgãos internos da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista foram eleitos por ampla maioria durante uma reunião dos comissários políticos. A votação abrangeu a Mesa da Comissão Política, o Secretariado, o Gabinete de Estudos e os departamentos federativos.

Segundo a estrutura partidária, a equipa apresentada por Hugo Costa pretende reforçar “o pendor autárquico, a experiência e a juventude da estrutura federativa”, procurando definir uma estratégia política para responder aos desafios de desenvolvimento da região.

Entre as matérias consideradas prioritárias encontram-se a revisão do Programa Regional de Ordenamento do Território de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo e os instrumentos de governação estratégica da região Oeste e Vale do Tejo.

A Federação Distrital pretende também acompanhar os impactos associados à construção do novo aeroporto e ao previsível aumento da pressão demográfica, defendendo um planeamento mais célere nas áreas das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, habitação, educação, saúde, tratamento de resíduos e desenvolvimento económico ambientalmente sustentável.

“A equipa agora eleita garante a representação regional e a promoção da coesão territorial, social e económica da região”, afirmou Hugo Costa.

O dirigente socialista considerou ainda que os desafios colocados às populações, empresas e autarquias locais exigem uma intervenção política mais próxima da realidade regional.

“A revisão das leis autárquicas, nomeadamente a Lei das Finanças Locais, é uma das nossas prioridades, cuja fórmula tem de garantir que o nosso território não é prejudicado em relação aos grandes centros urbanos do litoral”, frisou Hugo Costa.

Sónia Sanfona preside à Mesa da Comissão Política

Sónia Sanfona, presidente da Associação Nacional de Autarcas do Partido Socialista, foi eleita presidente da Mesa da Comissão Política. Rui Hipólito assumiu a coordenação do Gabinete de Estudos, enquanto Bruno Gomes e Nuno Mira foram escolhidos como vice-presidentes da Federação Distrital de Santarém.

Além de Ana Casebre, o Secretariado integra Ana Bernardino, Anabela Estanqueiro, Carla Loureiro, Carlos Amaro, Carlos Nestal, Fátima Duarte, Mafalda Fonseca, Manuel Valamatos, Mara Lagriminha, Mário Balsa, Samuel Frazão, Sérgio Oliveira, Soraia Vieira e Vasco Casimiro.

Foram eleitos como adjuntos do Secretariado Ana Sofia Farinha, Catarina Faria, Diogo Sereno, Francisco Dinis, Joel Marques, Nuno Antão, Pedro Gameiro, Ricardo Aparício, Rodolfo Colhe e Susana Faria. Tiago Ricardo e Francisco Oliveira vão assegurar a articulação com a Juventude Socialista.

Integram igualmente o Secretariado Vera Simões, presidente da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos, e Maria Augusto Queimado, presidente da Federação Distrital de Santarém da Juventude Socialista.

Além de Helena Fidalgo, foram eleitos para a Mesa da Comissão Política Isabel Costa, Pedro Duque e Pedro Queimado.

A coordenação dos departamentos temáticos ficou entregue a José Alho, no Desenvolvimento Regional, Luís Soares, na Economia e Finanças, Ricardo Antunes, nas Infraestruturas e Habitação, Duarte Carvalho, nas Novas Tecnologias de Informação, José Fernando Martins, na Proteção Civil e Florestas, Raquel Cordeiro, na Saúde, e Renato Bento, na Segurança Social e Trabalho.