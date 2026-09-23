Eh Toiro leva quatro dias de tradição e animação à Chamusca

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A Chamusca recebe, entre os dias 2 e 5 de outubro, mais uma edição da Eh Toiro – Feira Taurina da Chamusca, uma iniciativa que junta tradição, música, folclore, gastronomia e animação junto à Praça de Toiros. A entrada é livre.

Organizado pelo Município da Chamusca, com o apoio da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, o evento apresenta, ao longo de quatro dias, um programa diversificado que inclui atividades taurinas, espetáculos musicais, sevilhanas, artesanato e gastronomia.

A abertura está marcada para quinta-feira, 2 de outubro, às 20h00, seguindo-se uma sessão de bezerros para crianças, às 21h00. A música começa às 22h00, com a atuação dos Los Invictus, seguindo-se o DJ Boinas. A noite termina com uma largada de toiros, a partir da meia-noite.

Na sexta-feira, 3 de outubro, a programação começa às 15h00 com animação itinerante pela Charanga Os Batatas. Às 17h00 realiza-se a corrida de toiros, um dos principais momentos da programação taurina. Mais tarde, às 20h00, atuará o Grupo de Sevilhanas “De Tacón”, seguindo-se o concerto de Joaquín Moreno, às 22h00. A noite termina com a atuação do DJ Nuno Bruno e uma largada de toiros a partir da meia-noite.

O sábado, 4 de outubro, será marcado por várias iniciativas ligadas à tradição taurina. Às 15h00 realiza-se uma demonstração de pegas pelo Grupo de Forcados Amadores da Chamusca e pelo Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Chamusca. Às 17h00, o Clube Taurino da Chamusca apresenta uma demonstração de toureio, seguindo-se, às 18h00, uma sessão de bezerros para crianças.

A animação itinerante prossegue às 19h00 com o Victória Ensemble. Mais tarde, a Noite Coparias conta com a atuação de Luis Romero y su banda, diretamente de Sevilha, às 22h00. A partir da meia-noite, a animação continua com o DJ Porta Nova e uma largada de vacas.

O último dia de feira, domingo, 5 de outubro, começa às 15h00 com uma atuação de recortadores. Às 16h30, sobe ao palco o Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e do Ribatejo, seguindo-se, às 17h00, a atuação do Grupo Etnográfico Paúl da Trava.

A Eh Toiro — Feira Taurina da Chamusca’26 encerra às 18h00, com o concerto de Marisa Ferreira.

Ao longo dos quatro dias, a iniciativa pretende reunir população e visitantes em torno das tradições e da cultura taurina da Chamusca, complementadas por música, gastronomia e outras formas de animação.