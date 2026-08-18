Volta a Portugal de Cadetes e da Volta Feminina Sub-19 arranca na Chamusca

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A Chamusca vai receber, no próximo dia 21 de agosto, o arranque da 18.ª Volta a Portugal de Cadetes e da 5.ª Volta a Portugal Feminina Sub-19, duas das mais importantes competições nacionais de ciclismo jovem, organizadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

As duas provas decorrem em simultâneo entre os dias 21 e 23 de agosto e vão reunir 279 jovens ciclistas, distribuídos por 41 equipas, incluindo 14 formações estrangeiras, conferindo uma forte dimensão internacional ao evento.

Na competição feminina estarão presentes 108 corredoras, integradas em 16 equipas, enquanto a Volta a Portugal de Cadetes contará com 171 corredores, em representação de 25 equipas.

A participação internacional inclui oito equipas espanholas na prova feminina, cinco equipas espanholas na competição masculina e uma equipa belga.

Contrarrelógio por equipas marca arranque na Chamusca

A primeira etapa das duas provas realiza-se na Chamusca, no dia 21 de agosto, através de um contrarrelógio por equipas com 16,6 quilómetros.

A partida está marcada para as 15h00, no Jardim do Coreto da Chamusca, estando a chegada prevista junto à sede da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande.

O contrarrelógio por equipas é uma das disciplinas mais técnicas do ciclismo de estrada, exigindo uma forte coordenação entre os atletas de cada formação e permitindo ao público acompanhar de perto o desempenho coletivo das equipas.

Três dias de competição

Depois da etapa inaugural na Chamusca, o pelotão segue para a segunda etapa, a disputar no dia 22 de agosto, ao longo de 85,6 quilómetros, entre Azambuja e Salvaterra de Magos.

A terceira e última etapa realiza-se a 23 de agosto, num percurso de 72 quilómetros, entre Caldas da Rainha e Montejunto, no concelho do Cadaval.

Ao longo dos três dias, os jovens ciclistas irão percorrer várias localidades do Ribatejo e da região Centro, numa competição que combina diferentes tipos de percurso e que determinará os vencedores das duas provas.

Chamusca reforça aposta no ciclismo de formação

Para o Município da Chamusca, a realização do arranque destas competições representa uma oportunidade para aproximar a população da modalidade e incentivar a prática desportiva, sobretudo entre os mais jovens.

A presença de 279 atletas, acompanhados por equipas técnicas, dirigentes e familiares, bem como a participação de 14 equipas estrangeiras, contribui para a projeção do concelho e para a afirmação da Chamusca como território capaz de acolher eventos desportivos de dimensão nacional e internacional.

A organização resulta de uma parceria entre a Federação Portuguesa de Ciclismo e os municípios da Chamusca, Azambuja, Salvaterra de Magos, Caldas da Rainha e Cadaval.

A autarquia convida a população a marcar presença no Jardim do Coreto, a partir das 15h00, do dia 21 de agosto, para acompanhar o arranque das duas competições e apoiar os jovens atletas que vão dar início a três dias de ciclismo nas estradas portuguesas.