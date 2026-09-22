Terça-feira, setembro 22, 2026 20:13
    Desporto

    ADCR Paço dos Negros recebe Longos Vales nas meias-finais da Taça Nacional

    Por: Inês Ribeiro 22 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros disputa no próximo sábado, 27 de setembro, as meias-finais da Taça Nacional, num encontro frente ao Longos Vales Futebol Clube, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros.

    O jogo será o primeiro compromisso oficial da época para a equipa do concelho de Almeirim e assume particular importância para o clube, que chega às meias-finais depois de ter garantido o apuramento direto na sequência da indisponibilidade do Grupo Desportivo Sangianense para disputar os quartos de final.

    A ADCR Paço dos Negros procura agora garantir um lugar na final da competição, num encontro que o clube quer transformar também num momento de união com a população.

    A direção apela, por isso, à presença dos adeptos nas bancadas e espera contar com o apoio da comunidade neste momento importante para o clube. “Mais do que um jogo, é o início de uma nova caminhada. E para começar da melhor forma, precisamos de todos: jogadores, famílias, amigos e toda a nossa aldeia”, pode ler-se na mensagem divulgada pelo clube.

    A partida tem início às 16h00 e a ADCR Paço dos Negros procura, em caso de vitória, assegurar a presença na final da Taça Nacional.

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