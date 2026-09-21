Taça do Ribatejo: União de Almeirim vence no regresso e Benfica do Ribatejo empata

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O União Futebol Clube de Almeirim iniciou com uma vitória o regresso às competições seniores, ao derrotar o Sport Clube de Rio Maior por 1-0, na primeira jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo.

A partida realizou-se, no domingo, 20 de setembro, no renovado Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim, marcando o primeiro encontro oficial da equipa sénior do clube na temporada 2026/2027.

O único golo da partida, apontado por Dinis Amendoeira, permitiu à formação almeirinense conquistar os primeiros três pontos e começar da melhor forma a participação na Série 3 da prova.

O encontro assinalou também o regresso do futebol sénior ao UFC Almeirim e a reabertura do Estádio Dom Manuel de Mello após as obras de renovação realizadas no recinto.

Também no domingo, o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo recebeu o Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo Bairrense, no Estádio Municipal de Almeirim, em partida da Série 4 da Taça do Ribatejo.

O encontro terminou empatado a uma bola no final do tempo regulamentar, tendo a formação de Benfica do Ribatejo vencido no desempate através de grandes penalidades, por 5-4. O golo da formação do Benfica do Ribatejo foi marcado por Joivan Santos.