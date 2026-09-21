HC Os Tigres recebem Sporting de Tomar no arranque oficial da época

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A equipa sénior do Hóquei Clube Os Tigres inicia, na próxima quarta-feira, 23 de setembro, a época oficial 2026/2027, com a receção ao Sporting Clube de Tomar, formação que compete na Primeira Divisão Nacional de hóquei em patins.

O encontro, relativo à Taça Regional de Seniores das associações de patinagem de Leiria e do Ribatejo, está marcado para as 21h00, no Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

O HC Os Tigres inicia, assim, a nova temporada perante os seus adeptos e diante de um adversário do principal escalão nacional, num teste exigente para a formação almeirinense.

Na antevisão da partida, o clube apela à presença do público nas bancadas para apoiar a equipa no primeiro compromisso oficial da época.

“Contamos com o apoio de todos. À vitória, Tigres!”, refere o HC Os Tigres.