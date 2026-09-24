Queimas e queimadas interditas em Almeirim até 6 de outubro

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As queimas e queimadas estão interditas no concelho de Almeirim até ao próximo dia 6 de outubro, depois de o Serviço Municipal de Proteção Civil ter reavaliado as condições meteorológicas previstas para as próximas semanas.

O prazo inicialmente definido terminava a 30 de setembro, mas foi agora prolongado devido à persistência de temperaturas elevadas para esta altura do ano, com valores próximos dos 40 graus.

A medida tem como objetivo reduzir o risco associado à realização de queimas e queimadas num período marcado pelo calor intenso e pela permanência de campos e vegetação secos, condições que favorecem a ocorrência e propagação de incêndios rurais.

O Serviço Municipal de Proteção Civil alerta, assim, para a necessidade de cumprir a interdição e de evitar qualquer utilização do fogo que possa representar um risco para pessoas, bens e espaços rurais.

O prazo poderá voltar a ser prolongado caso as condições meteorológicas e de risco de incêndio assim o justifiquem.