Sexta-feira, setembro 25, 2026 12:44
    Sociedade

    Almeirim assinala Dia Mundial do Coração com rastreios e atividades

    Por: Inês Ribeiro 25 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O Centro de Saúde de Almeirim recebe na próxima terça-feira, dia 29 de setembro, uma manhã dedicada à prevenção cardiovascular e à promoção de estilos de vida saudáveis, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Coração.

    A iniciativa decorre entre as 9h00 e as 11h00 e é promovida pelo Município de Almeirim, pela Unidade Local de Saúde da Lezíria e pelo Centro de Saúde de Almeirim.

    O programa arranca às 9h00 com um rastreio de saúde, seguindo-se, às 10h00, uma Aula Viva. Às 10h20 está prevista uma sessão de exercícios respiratórios, com o tema “Saber Respirar, Acalmar o Coração”, e, às 10h40, uma palestra sobre exercício físico e saúde.

    A manhã termina com uma sessão de relaxamento, às 10h50, e um lanche saudável, previsto para as 11h00.

    A iniciativa pretende sensibilizar para a importância da atividade física, de uma alimentação equilibrada e da prevenção dos fatores de risco cardiovascular, promovendo hábitos que contribuam para a proteção da saúde do coração.

    A participação é gratuita e aberta a toda a população.

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