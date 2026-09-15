Peixes mortos e maus cheiros levam autoridades a investigar situação ambiental na Vala de Alpiarça

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Uma descarga poluente está a afetar a Vala de Alpiarça, provocando maus cheiros, alterações visíveis na qualidade da água e a morte de peixes na zona do Parque do Carril.

No dia 10 de setembro, O ALMEIRINENSE esteve no local e falou com populares sobre a situação ambiental verificada naquele troço da Vala de Alpiarça. Segundo foi possível apurar junto da população, os primeiros sinais terão surgido nos primeiros dias de setembro, tendo sido encontrados vários peixes mortos naquele local.

Os jacintos-de-água voltaram a ocupar grande parte do caudal da Vala de Alpiarça. Contudo, na zona do Parque do Carril, onde esta espécie invasora é removida regularmente, é possível observar, com maior clareza, as alterações existentes na água e um rasto com origem aparente a montante.

O Município de Alpiarça confirmou, em comunicado, que acompanha a ocorrência desde o dia 4 de setembro, descrevendo a situação como estando “marcada pela alteração da qualidade da água e pela ocorrência de mortandade de fauna”.

No âmbito das diligências em curso, estiveram no local elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana e militares do Posto Territorial de Alpiarça. A avaliação foi realizada em articulação com os Bombeiros Municipais de Alpiarça e o Serviço Municipal de Proteção Civil.

Segundo a autarquia, está igualmente prevista a recolha de amostras de água pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, para análise e apoio às ações de fiscalização.

Apesar dos indícios visíveis e das informações transmitidas pela população, ainda não está oficialmente confirmada a existência de uma descarga poluente, nem foi determinada a origem ou identificada uma eventual responsabilidade pela ocorrência.

“O Município continuará a acompanhar a evolução da ocorrência, em articulação com as entidades competentes, não devendo ser antecipadas conclusões quanto à sua origem ou responsabilidade até à conclusão das análises e diligências em curso”, refere a Câmara Municipal de Alpiarça.

A autarquia acrescenta que serão divulgadas novas informações sempre que existam elementos relevantes resultantes das análises e da investigação das autoridades ambientais.