Quarta-feira, setembro 23, 2026 16:12
    Cultura

    Orfeão de Almeirim organiza XIV Encontro de Cavaquinhos no Cine Teatro

    Por: Inês Ribeiro 23 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O Orfeão de Almeirim está a promover o XIV Encontro de Cavaquinhos no Cine Teatro de Almeirim, no próximo sábado, 26 de setembro, pelas 16h00.

    A iniciativa reúne três grupos de cavaquinhos, com a participação do Grupo de Cavaquinhos Terra Chã, do Cartaxo, do Grupo de Cavaquinhos São Martinho de Arge, de Viseu, e do Grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim, que será o anfitrião do encontro.

    A iniciativa assinala a 14.ª edição deste encontro, que volta a juntar em Almeirim grupos de diferentes pontos do país em torno da música e da tradição do cavaquinho.

    O XIV Encontro de Cavaquinhos conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e tem entrada livre.

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