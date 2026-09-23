Orfeão de Almeirim organiza XIV Encontro de Cavaquinhos no Cine Teatro

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O Orfeão de Almeirim está a promover o XIV Encontro de Cavaquinhos no Cine Teatro de Almeirim, no próximo sábado, 26 de setembro, pelas 16h00.

A iniciativa reúne três grupos de cavaquinhos, com a participação do Grupo de Cavaquinhos Terra Chã, do Cartaxo, do Grupo de Cavaquinhos São Martinho de Arge, de Viseu, e do Grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim, que será o anfitrião do encontro.

A iniciativa assinala a 14.ª edição deste encontro, que volta a juntar em Almeirim grupos de diferentes pontos do país em torno da música e da tradição do cavaquinho.

O XIV Encontro de Cavaquinhos conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e tem entrada livre.