Ricardo Catarro distinguido pelo terceiro ano consecutivo na lista internacional da Loverly

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O fotógrafo Ricardo Catarro, natural de Almeirim, foi distinguido, pelo terceiro ano consecutivo, na Loverly List, uma seleção internacional dedicada aos profissionais mais recomendados e reconhecidos na área dos casamentos.

Ricardo Catarro foi selecionado para a edição 2026/2027 entre dezenas de milhares de nomeações provenientes de diferentes países, segundo a comunicação enviada pela Loverly ao fotógrafo almeirinense.

A plataforma norte-americana destacou-o como um dos profissionais de casamentos mais talentosos, recomendados e merecedores de confiança, valorizando o trabalho desenvolvido, a criatividade e o impacto alcançado no setor.

“É uma honra enorme continuar a sentir que o meu trabalho chega às pessoas”, afirmou Ricardo Catarro, ao anunciar a nova distinção.

Esta é a terceira presença consecutiva do fotógrafo na seleção da Loverly. Em 2025, Ricardo Catarro tinha integrado, pelo segundo ano seguido, a lista internacional “Best of the Best”, que distinguiu 40 fotógrafos de casamentos.

O reconhecimento deste ano assume também um significado pessoal particularmente profundo para o fotógrafo, devido à recente perda do pai.

“Senti mais esta vitória, devido ao facto de o meu grande amigo, o meu maior fã, o meu pai, já não estar cá fisicamente para festejar comigo, como ele bem sabia”, partilhou Ricardo Catarro.

O fotógrafo desenvolve o seu trabalho em Portugal e no estrangeiro, apresentando um estilo que descreve como natural, espontâneo e criativo, assente na ligação estabelecida com as pessoas que fotografa.

A nova distinção junta-se a outros reconhecimentos internacionais alcançados por Ricardo Catarro. Em maio deste ano, venceu a categoria de melhor fotografia analógica no concurso internacional Way Up North Photo Contest, realizado em Viena, e foi finalista, pelo segundo ano consecutivo, na categoria de narrativa fotográfica do ano.

O fotógrafo almeirinense foi também distinguido, em 2024, como melhor fotógrafo europeu de casamentos pela BodaF Europe e considerado uma das estrelas emergentes da fotografia pela revista norte-americana Rangefinder. Uma das suas fotografias foi ainda publicada, em janeiro de 2025, na secção de casamentos do jornal norte-americano The New York Times.



Veja aqui algumas fotografias recentes de Ricardo Catarro: