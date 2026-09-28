Vítor Mendes encontrado após apelo da família nas redes sociais

Vítor Mendes, residente em Fazendas de Almeirim e natural do Pego, no concelho de Abrantes, que se encontrava desaparecido há cerca de 24 horas, já foi encontrado, informou a família.
O desaparecimento motivou um apelo nas redes sociais para ajudar a localizar o homem. Na descrição divulgada, Vítor Mendes vestia calças castanhas, um casaco de estilo militar e botas quando foi visto pela última vez.
Entretanto, a família confirmou que Vítor Mendes foi encontrado, agradecendo a todos os que partilharam a informação e colaboraram nas buscas.