Antiga Comissão de Festas da Raposa anuncia novo evento e gera polémica com a nova organização

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A antiga Comissão de Festas em Honra de Santo António da Raposa, que terminou funções no verão e entregou a bandeira à nova comissão durante as festas, voltou a anunciar uma iniciativa em nome da organização, situação que está a gerar descontentamento junto da nova comissão.

Em causa está uma festa anunciada para o próximo dia 4 de outubro, com divulgação de um cartaz que inclui, entre outros momentos, fogo de artifício. A iniciativa está a ser promovida pela comissão que organizou as festas deste ano, apesar de esta já ter passado o testemunho à nova equipa.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a nova Comissão de Festas entende que, depois da passagem da bandeira, a anterior organização já terminou o seu mandato e não deverá continuar a promover eventos utilizando o nome da Comissão de Festas em Honra de Santo António.

A situação está, por isso, a criar algum desconforto na comunidade e levanta dúvidas sobre quem tem atualmente legitimidade para organizar iniciativas e utilizar o nome associado às festas de Santo António da Raposa.

O caso ganha ainda maior particularidade pelo facto de o programa agora divulgado voltar a incluir fogo de artifício, depois de o espetáculo previsto para junho ter sido cancelado devido ao nível máximo de risco de incêndio rural no concelho de Almeirim. Na altura, apesar de estarem previstas condições de segurança e a presença dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, a legislação em vigor impediu a realização do espetáculo pirotécnico.

A passagem da bandeira à nova comissão marcou, em junho, a transferência simbólica das responsabilidades para a nova equipa, tal como aconteceu em anos anteriores.

O ALMEIRINENSE sabe que a situação a ganhar contornos de maior polémica pois a junta e autarquia surgem como parceiros de uma inicitiva que pode ser ilegal.