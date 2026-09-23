Junta da Raposa promove paella solidária a favor dos Bombeiros de Almeirim

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A Junta de Freguesia da Raposa está a organizar um almoço de angariação de fundos para apoiar os Bombeiros Voluntários de Almeirim. O evento realiza-se na Casa da Cultura da Raposa, no próximo dia 10 de outubro, sábado, pelas 13h00.

A ementa inclui paella, confecionada por Pedro Corte Real, e canja caseira, num almoço que tem o custo de 20 “capacetes” por pessoa. Os participantes devem trazer a sua própria loiça e talheres.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim são uma instituição fundamental para a segurança e proteção da população do concelho, estando sempre na linha da frente quando são chamados a intervir. Num post partilhado nas redes sociais, a organização lembra que este almoço é uma forma de a comunidade retribuir a dedicação de quem, a qualquer hora do dia ou da noite, deixa para trás a vida pessoal e parte em “missão de salvar vidas”.

As inscrições estão abertas até ao dia 3 de outubro e podem ser feitas na secretaria da Junta de Freguesia da Raposa ou através dos contactos telefónicos 925 490 260 (Cristina Casimiro), 969 188 671 (António José Dionísio) ou 933 428 166 (António José Flausino).