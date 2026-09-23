Prova de Arroz Doce volta a celebrar tradições na Raposa

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A Casa da Cultura da Raposa recebeu, este sábado, dia 19 de setembro, a 15.ª edição da tradicional Prova de Arroz Doce, numa tarde dedicada à gastronomia, ao convívio e à valorização das tradições locais.

Para além da entrega de prémios aos participantes desta iniciativa, a Junta de Freguesia da Raposa prestou homenagem e entregou uma medalha da freguesia ao antigo presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, ao Rancho Folclórico Camponeses da Raposa e ao Grupo Desportivo Raposense, pela sua contribuição para a organização do certame ao longo dos últimos anos.

A iniciativa voltou a reunir dezenas de pessoas em torno de uma das sobremesas mais representativas da freguesia e região.