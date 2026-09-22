Alunos de Salvaterra de Magos vão ser “guardas por um dia” em ação de segurança rodoviária

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Alunos do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos vão assumir simbolicamente o papel de agentes fiscalizadores e reguladores do trânsito, no próximo dia 29 de setembro, durante a iniciativa “Guarda por um dia”.

A ação é promovida pelo Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Coruche, no âmbito do Programa Escola Segura.

A iniciativa começa às 10h00 e realiza-se na Estrada Nacional 118, junto ao cruzamento com a Estrada Nacional 114-3, no concelho de Salvaterra de Magos.

Sempre sob a supervisão dos militares da GNR, os alunos vão participar numa ação de sensibilização dirigida aos automobilistas, transmitindo conselhos de segurança rodoviária e alertando para a importância da adoção de comportamentos responsáveis durante a condução.

Segundo a GNR, a atividade pretende “sensibilizar os condutores para a adoção de comportamentos seguros na condução”, envolvendo diretamente as crianças na transmissão das mensagens de prevenção.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o Destacamento Territorial de Coruche da GNR e o Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos.