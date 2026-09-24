PSP levanta sete autos por transporte irregular de crianças

Imprimir

A Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou, no dia 22 de setembro, em Abrantes, um homem de 43 anos que transportava cinco crianças num veículo ligeiro com lotação máxima para cinco pessoas.

A fiscalização foi realizada por agentes da Esquadra de Abrantes, do Comando Distrital de Santarém da PSP, no âmbito de uma operação de controlo rodoviário.

Durante a ação, os agentes verificaram que as cinco crianças, todas com menos de 12 anos e menos de 1,35 metros de altura, não utilizavam sistemas de retenção homologados e adequados ao respetivo peso e tamanho.

Uma vez que o veículo tinha lotação para cinco pessoas e transportava o condutor e cinco crianças, seguia também com um ocupante acima do número permitido.

Na sequência das infrações detetadas, a PSP levantou sete autos de contraordenação: cinco pela ausência dos sistemas de retenção para crianças, um pelo transporte de pessoas em número superior à lotação do veículo e outro por falta de comunicação da alteração de residência, no prazo legal, para atualização do documento de identificação da viatura.

A PSP alerta para a obrigatoriedade de utilização de sistemas de retenção adequados à idade, ao peso e à altura das crianças. A força de segurança recorda também que a lotação dos veículos deve ser respeitada, uma vez que o excesso de passageiros aumenta o risco para todos os ocupantes em caso de acidente.

Segundo a PSP, o cumprimento destas regras contribui para prevenir acidentes rodoviários e reduzir a gravidade das respetivas consequências.