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    Região

    GNR desmantela grupo suspeito de roubos em aldeias do distrito de Santarém

    Por: Inês Ribeiro 24 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A GNR deteve cinco homens, com idades entre os 18 e os 50 anos, suspeitos dos crimes de roubo, associação criminosa, furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo, no âmbito de uma investigação que abrangeu também ocorrências no distrito de Santarém.

    Segundo a GNR, os suspeitos, investigados há cerca de seis meses, atuavam sobretudo em aldeias e localidades isoladas, onde entravam em imóveis através de arrombamento para furtar dinheiro, peças em ouro e outros bens.

    A investigação permitiu relacionar os suspeitos com diversos roubos e furtos qualificados nos distritos de Santarém, Lisboa, Setúbal, Leiria e Beja, tendo como principais alvos residências e anexos.

    No âmbito da operação foram realizadas 16 buscas, seis domiciliárias e dez em veículos, que resultaram na apreensão de 22.520 euros em numerário, 59 munições, 18 relógios de marca, sete viaturas, quatro telemóveis, duas armas de fogo, diversos objetos em ouro avaliados em 211.979,90 euros e várias ferramentas alegadamente utilizadas nos arrombamentos.

    Foi ainda constituída arguida uma mulher, de 52 anos, por suspeita de colaboração na atividade criminosa.

    Os cinco detidos foram presentes no dia 23 de setembro no Tribunal Judicial de Loures, para aplicação das respetivas medidas de coação.

    A operação contou com o apoio da PSP, através do Comando Metropolitano de Lisboa, e envolveu 113 elementos das forças de segurança.

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