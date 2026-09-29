Terça-feira, setembro 29, 2026 20:16
    Cultura

    Rui Tanoeiro apresenta “Paga por Paga” no Cine Teatro de Almeirim

    Por: Inês Ribeiro 29 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O Cine Teatro de Almeirim recebe, no dia 16 de outubro, às 21h30, o espetáculo “Paga por Paga”, de Rui Tanoeiro. A iniciativa, dedicada à música portuguesa, conta com a participação de vários músicos e convidados.

    O espetáculo reúne Rui Tanoeiro em palco com as convidadas Ana Paula Martins e Mariana Portugal, acompanhados pelos músicos Bruno Mira, Cajé Garcia, Samuel Henriques, Pedro Ladeira e Sérgio Fiuza.

    O espetáculo promete uma noite marcada pela música e pelo encontro entre Rui Tanoeiro, os convidados e os músicos que o acompanham em palco.

    Os bilhetes têm o custo de cinco euros. Para mais informações, os interessados podem contactar a bilheteira através do endereço bilheteiraalmeirim@gmail.com.

    Etiquetas Relacionadas:
    cine teatro de almeirimespetáculomusica

    Notícias relacionadas

    Cultura

    Orfeão de Almeirim organiza XIV Encontro de Cavaquinhos no Cine Teatro

    BY-Inês Ribeiro 23 de setembro, 2026
    Cultura

    CRIAL promove “Tapas & Boa Música” com jantar solidário

    BY-Inês Ribeiro 14 de setembro, 2026
    Cultura

    Banda Marcial de Almeirim com inscrições abertas para aulas de música gratuitas

    BY-Inês Ribeiro 10 de setembro, 2026
    Região

    Bandidos do Cante e Afonso Dubraz animam “Já te dou o Arroz” em Ulme

    BY-Inês Ribeiro 7 de setembro, 2026
    Cultura

    Noite Branca volta a vestir Almeirim de branco a 12 de setembro

    BY-Daniel Cepa 1 de setembro, 2026
    Sociedade

    Diogo Pombas e Leonor Cardeta levam Fazendas de Almeirim às semifinais do The Voice Gerações

    BY-Inês Ribeiro 24 de agosto, 2026