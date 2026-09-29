Rui Tanoeiro apresenta “Paga por Paga” no Cine Teatro de Almeirim

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no dia 16 de outubro, às 21h30, o espetáculo “Paga por Paga”, de Rui Tanoeiro. A iniciativa, dedicada à música portuguesa, conta com a participação de vários músicos e convidados.
O espetáculo reúne Rui Tanoeiro em palco com as convidadas Ana Paula Martins e Mariana Portugal, acompanhados pelos músicos Bruno Mira, Cajé Garcia, Samuel Henriques, Pedro Ladeira e Sérgio Fiuza.
O espetáculo promete uma noite marcada pela música e pelo encontro entre Rui Tanoeiro, os convidados e os músicos que o acompanham em palco.
Os bilhetes têm o custo de cinco euros. Para mais informações, os interessados podem contactar a bilheteira através do endereço bilheteiraalmeirim@gmail.com.