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    Economia

    PEPCO chega ao W Shopping

    Por: Redação 30 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Desde que chegou a Portugal, há pouco mais de três anos, a expansão da Pepco, pelo território nacional tem-se verificado de forma sustentada, com um notório crescimento da marca.

    A sua estratégia está em linha com a evolução do Grupo Pepco pela Europa Ocidental, especialmente nos mercados que se situam a sul: Portugal, Espanha e Itália. Mas a proposta de valor da Pepco é comum nos diferentes mercados: oferecer uma experiência de compra prática e conveniente, com uma vasta gama de produtos para toda a família, a preços acessíveis.



    A primeira loja Pepco chega a Santarém e o local escolhido foi o W Shopping, reforçando o mix comercial do Centro oferecendo aos seus clientes a conveniência de uma grande diversidade de produto. Desde a moda, passando pela casa, decoração, papelaria e brinquedos, na Pepco do W Shopping, encontra tudo o que precisa para o dia a dia.

    Nesta fase de abertura da nova loja em Santarém, será possível encontrar as mais recentes coleções especialmente pensadas para o regresso às rotinas, nomeadamente, as coleções de Back To School e Outono, sempre com foco na variedade, qualidade e a preços competitivos.

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