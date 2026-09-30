ULS Lezíria cria grupo multidisciplinar para reforçar cuidados de nutrição clínica

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) criou, em novembro de 2025, o Grupo de Nutrição Entérica e Parentérica (GNEP), uma equipa multidisciplinar dedicada à melhoria da qualidade, segurança e continuidade dos cuidados prestados às pessoas que necessitam de suporte nutricional.

O grupo reúne três médicos, três enfermeiros, dois nutricionistas e uma farmacêutica, permitindo juntar diferentes áreas de especialização numa resposta integrada às necessidades dos utentes.

Entre os objetivos do GNEP está a melhoria contínua das práticas relacionadas com a nutrição entérica e parentérica, através da implementação de procedimentos baseados na evidência científica, da elaboração de normas de orientação clínica e da promoção de ações de formação e de articulação entre profissionais e diferentes níveis de cuidados.

O primeiro projeto desenvolvido pelo grupo é a criação da Consulta de Nutrição Entérica e Parentérica. A nova resposta surge na sequência da possibilidade de os utentes em risco nutricional ou com desnutrição beneficiarem da comparticipação da nutrição entérica em ambulatório, prevista na Portaria n.º 82/2025/1, de 4 de março.

A consulta destina-se a assegurar o acompanhamento especializado dos utentes após a alta hospitalar e daqueles que são acompanhados em consulta externa. O acompanhamento inclui a avaliação e monitorização clínica, bem como o ensino dirigido ao utente e aos cuidadores sobre a terapêutica nutricional.

O grupo pretende também reforçar a articulação entre o hospital, os cuidados de saúde primários, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e o domicílio, procurando garantir uma transição de cuidados mais segura e uma resposta adequada às necessidades de cada pessoa.

Com a criação do GNEP, a ULS Lezíria reforça a intervenção multidisciplinar na área da nutrição clínica e procura melhorar o acompanhamento das pessoas que necessitam de suporte nutricional, tanto durante o internamento como após o regresso ao domicílio.