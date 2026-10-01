Oficinas de teatro para crianças e jovens arrancam na Chamusca, Parreira e Chouto

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A Associação Cultural Artes do Avesso vai iniciar, em outubro, as oficinas de teatro “Fio em Cena”, destinadas a crianças e jovens entre os seis e os 18 anos, na Chamusca, em Parreira e em Chouto.

O projeto educativo será dinamizado pela formadora Joana Salgado e pretende proporcionar aos participantes um espaço de exploração, expressão e transformação através do teatro. O primeiro mês de participação será gratuito.

Na Chamusca, as oficinas começam, no dia 14 de outubro, nas instalações da União Desportiva da Chamusca. A turma A, destinada a crianças dos seis aos dez anos, reúne-se na primeira e terceira quartas-feiras de cada mês, entre as 18h00 e as 19h00. A turma B, dirigida a jovens dos 11 aos 18 anos, terá sessões na segunda e quarta quartas-feiras, no mesmo horário.

Na Parreira e Chouto, as atividades começam, no dia 15 de outubro, com horários diferentes para cada faixa etária.

Na Parreira, as oficinas decorrem no Salão de Festas, na primeira e terceira quintas-feiras de cada mês. A turma dos seis aos dez anos funciona das 17h30 às 18h30, enquanto os participantes dos 11 aos 18 anos têm sessões entre as 18h45 e as 19h45.

No Chouto, as atividades realizam-se no Salão Nobre, na segunda e quarta quintas-feiras de cada mês. A turma dos seis aos dez anos decorre das 17h30 às 18h30 e a dos 11 aos 18 anos entre as 18h45 e as 19h45.

As inscrições podem ser efetuadas através do número 917 321 222 ou do endereço eletrónico doavessoartes@gmail.com.

As oficinas na Chamusca contam com o apoio da União Desportiva da Chamusca, enquanto as atividades em Parreira e Chouto têm o apoio da União das Freguesias de Parreira e Chouto.