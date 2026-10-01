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    Região

    Visitas guiadas dão a conhecer património e figuras históricas do Cemitério de Santarém

    Por: Daniel Cepa 01 de outubro, 2026 3 minutos de leitura

    O Município de Santarém vai promover duas visitas guiadas ao Cemitério Municipal dos Capuchos, nos dias 10 e 18 de outubro, no âmbito da quinta edição da Semana Cultural nos Cemitérios, iniciativa nacional que pretende dar a conhecer estes espaços enquanto lugares de memória, história, arte e património.

    As duas visitas decorrem entre as 10h00 e as 12h00, no Cemitério Municipal dos Capuchos, localizado no Largo dos Capuchos, e serão orientadas por José Raimundo Noras. A participação é gratuita, mediante inscrição.

    A Semana Cultural nos Cemitérios realiza-se, a nível nacional, entre os dias 10 e 18 de outubro, com uma programação destinada a promover uma visão mais abrangente dos espaços funerários, cruzando áreas como a história, a história da arte, a arquitetura, a arqueologia, a natureza, a filosofia e a antropologia.

    A primeira visita realiza-se, no dia 10 de outubro, sob o tema “De convento a cemitério: a eternidade vista dos Capuchos?”.

    O percurso vai abordar as transformações urbanas ocorridas no século XIX que estiveram na origem da construção da necrópole, com particular atenção à extinção do antigo Convento dos Capuchos e das freguesias de São Lourenço e São Julião.

    A iniciativa incluirá ainda uma retrospetiva sobre os principais monumentos e momentos ligados à história e à memória do Cemitério Municipal de Santarém.

    A segunda visita está marcada para 18 de outubro e terá como tema “Cemitério dos Capuchos: campo de igualdade?”.

    Nesta sessão serão abordados os diferentes estilos artísticos presentes no espaço, cuja constituição formal remonta a 1835 e que é apresentado como um museu a céu aberto, com vista sobre a Lezíria do Tejo.

    Durante o percurso, será dado especial destaque ao desenvolvimento monumental e artístico do cemitério e aos túmulos de várias figuras ligadas à história de Santarém e do país.

    Entre os exemplos encontram-se os túmulos do padre Francisco Nunes da Silva, conhecido por Padre Chiquito, e de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Marquês de Sá da Bandeira.

    Com esta participação na Semana Cultural nos Cemitérios, o Município de Santarém pretende promover o conhecimento e a valorização do património funerário, mostrando estes espaços para além da sua função tradicional.

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