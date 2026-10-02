Sábado, outubro 3, 2026 12:22
    Desporto

    Juniores e seniores do União de Almeirim jogam para a Taça do Ribatejo no Estádio D. Manuel de Mello

    Por: Daniel Cepa 02 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    As equipas de juniores e seniores do União Futebol Clube de Almeirim jogam, este fim de semana, no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim, em encontros referentes à fase de grupos da Taça do Ribatejo.

    A equipa de juniores entra em campo no sábado, às 15h00, para defrontar a Sport Abrantes e Benfica, na primeira jornada da fase de grupos da competição.

    No domingo, 4 de outubro, às 16h00, será a vez da equipa sénior receber o Grupo Desportivo e Recreativo de Rebocho, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo.

    O UFC Almeirim chega a esta jornada na liderança do respetivo grupo, com seis pontos conquistados em dois encontros. A formação almeirinense venceu o Sport Clube de Rio Maior, por 1-0, na primeira jornada, e o Forense, por 3-1, na segunda.

    O clube apela à presença dos adeptos nos dois encontros, procurando criar uma “onda azul” nas bancadas do Estádio D. Manuel de Mello.

    Etiquetas Relacionadas:
    desportojunioressenioresunião de almeirim

    Notícias relacionadas

    Desporto

    Stone Race reuniu 350 participantes e deixa obstáculos para utilização da população

    BY-Daniel Cepa 3 de outubro, 2026
    Desporto

    CRIAL conquista ouro, prata e bronze na estreia internacional no judo adaptado

    BY-Daniel Cepa 29 de setembro, 2026
    Desporto

    Fitness Factory Almeirim: Uma referência

    BY-Redação 28 de setembro, 2026
    Desporto

    União de Almeirim vence e lidera grupo. Benfica do Ribatejo goleado em Santarém

    BY-Daniel Cepa 28 de setembro, 2026
    Desporto

    Gustavo do Canto termina em 18.º no Mundial de Triatlo Sub-23 em Pontevedra

    BY-Redação 28 de setembro, 2026
    Foto de arquivo
    Desporto

    Paço dos Negros goleia e garante lugar na final da Taça Nacional

    BY-Daniel Cepa 28 de setembro, 2026