PME podem receber apoio de 50% para contratar quadros qualificados

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As micro, pequenas e médias empresas (PME) das regiões Centro e Alentejo podem candidatar-se a apoios que comparticipam 50% dos custos salariais associados à contratação de profissionais altamente qualificados.

Os incentivos enquadram-se nos programas CENTRO 2030 e ALENTEJO 2030, estando disponíveis 10 milhões de euros para a Região Centro e 3,5 milhões de euros para a Região Alentejo.

O objetivo passa por apoiar as empresas na contratação de novos talentos e no reforço de competências ligadas à inovação, à transição digital e à transição climática.

Os apoios destinam-se à contratação de licenciados, mestres, doutorados e pós-doutorados, desde que cumpram os requisitos definidos nos respetivos avisos de candidatura.

Na Região Centro, o apoio pode ser atribuído por um período máximo de 36 meses, enquanto no Alentejo o prazo máximo é de 24 meses.

Podem candidatar-se PME de qualquer natureza jurídica, desde que cumpram as condições estabelecidas no regulamento. Os profissionais a contratar devem possuir habilitações de nível 6 ou superior e experiência profissional relevante na respetiva área de atividade.

Segundo a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, estes incentivos pretendem contribuir para o aumento da competitividade das empresas, através da incorporação de conhecimento especializado e da valorização dos recursos humanos.