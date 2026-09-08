NERSANT defende maior envolvimento das empresas nos cursos profissionais do ensino superior

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A NERSANT defendeu um maior envolvimento das empresas na definição dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), considerando que a ligação entre o ensino superior e o tecido empresarial deve ser reforçada para responder de forma mais eficaz às necessidades do mercado de trabalho.

A posição foi apresentada por Rui Serrano, presidente da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara do Comércio e Indústria, durante a sessão “Uma Década de CTeSP – Avaliação e Futuro do Ensino Superior de Curta Duração”, que decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa.

A iniciativa assinalou os dez anos de existência dos CTeSP e reuniu responsáveis governamentais, instituições de ensino superior, entidades de desenvolvimento regional e representantes do tecido económico para refletir sobre o percurso desta oferta formativa e os desafios que se colocam ao seu futuro.

Segundo a NERSANT, o estudo “CTeSP: Avaliação de uma Década de Cursos Técnicos Superiores Profissionais” apresenta um balanço globalmente positivo destes cursos, mas aponta para a necessidade de reforçar a sua componente profissionalizante e a ligação às empresas.

“As empresas não devem assumir apenas um papel de acolhimento de estudantes em estágio, mas participar também na identificação das competências necessárias e na adequação dos cursos às transformações económicas, tecnológicas e organizacionais dos territórios”, defendeu Rui Serrano.

Na região do Ribatejo, a associação identifica necessidades crescentes de qualificação em áreas como a transição verde e sustentabilidade, automação industrial, manutenção e logística, transição digital e cibersegurança, agroindústria de precisão, contabilidade, fiscalidade e apoio à gestão.

A NERSANT destaca que tem vindo a reforçar a ligação entre o ensino superior e as empresas da região através de várias parcerias. Entre os exemplos apontados está a realização, em Torres Novas, de duas edições do CTeSP em Contabilidade e Fiscalidade, desenvolvidas em parceria com a Universidade Politécnica de Tomar.

Para a associação empresarial, o futuro dos CTeSP deve assentar numa cooperação cada vez mais estreita entre instituições de ensino superior, empresas e entidades locais.

Segundo a NERSANT, esta articulação permitirá qualificar recursos humanos, responder às necessidades das empresas e reforçar a atração e fixação de talento na região.