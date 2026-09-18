Sexta-feira, setembro 18, 2026 20:02
    Sociedade

    Bombeiros de Almeirim abrem concurso para contratação de bombeiro profissional

    Por: Daniel Cepa 18 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim abriu um concurso para a contratação de um bombeiro profissional, estando as candidaturas disponíveis até ao próximo dia 30 de setembro.

    Segundo a corporação, podem candidatar-se bombeiros com idade igual ou superior a 18 anos e com a categoria mínima de bombeiro de terceira.

    Entre os requisitos obrigatórios encontram-se ainda a robustez física e psíquica adequada ao exercício das funções e a posse de um curso válido de Tripulante de Ambulância de Transporte.

    Os candidatos devem possuir carta de condução da categoria B+, com Grupo 2, ou estar inscritos numa escola de condução, ficando obrigados a obter a habilitação necessária até ao momento da contratação.

    A remuneração varia em função das habilitações e da experiência de condução dos candidatos. O vencimento mais elevado anunciado é de 1083,73 euros, destinado a quem possua carta de condução da categoria C há pelo menos dois anos e formação da Escola Nacional de Bombeiros em condução fora de estrada.

    O valor mensal será de 1020,28 euros para candidatos com carta B+, Grupo 2, há pelo menos um ano, ou carta de condução da categoria C há menos de dois anos.

    Para os candidatos que ainda não tenham completado um ano de carta de condução, a remuneração prevista é de 952,59 euros.

    O aviso refere igualmente um acréscimo de 3% para quem possua o curso de Tripulante de Ambulância de Socorro. Aos valores indicados juntam-se ainda o subsídio de refeição e a remuneração relativa ao trabalho noturno.

    As candidaturas devem ser enviadas, até 30 de setembro, para o endereço eletrónico comando@bvalmeirim.pt. O aviso completo pode ser consultado através do código QR disponibilizado no cartaz do concurso.

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