Viatura capota em colisão no IC10 e provoca um ferido

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Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou um ferido ligeiro, na manhã desta segunda-feira, 12 de outubro, no IC10, no sentido Almeirim-Santarém.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, uma das viaturas capotou e ficou imobilizada fora da estrada na sequência do embate. A condutora encontrava-se já no exterior do veículo quando chegaram os meios de socorro.

A vítima foi assistida e estabilizada no local pelas equipas de emergência, sendo posteriormente transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

O alerta foi dado às 9h17. No local estiveram 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém e por meios da GNR.

A Unidade de Trânsito da GNR tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias do acidente.

O trânsito esteve condicionado enquanto decorreram as operações de socorro, remoção das viaturas e limpeza da via.