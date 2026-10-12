Segunda-feira, outubro 12, 2026 17:08
    Sociedade

    Viatura capota em colisão no IC10 e provoca um ferido

    Por: Daniel Cepa 12 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou um ferido ligeiro, na manhã desta segunda-feira, 12 de outubro, no IC10, no sentido Almeirim-Santarém.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, uma das viaturas capotou e ficou imobilizada fora da estrada na sequência do embate. A condutora encontrava-se já no exterior do veículo quando chegaram os meios de socorro.

    A vítima foi assistida e estabilizada no local pelas equipas de emergência, sendo posteriormente transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

    O alerta foi dado às 9h17. No local estiveram 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém e por meios da GNR.

    A Unidade de Trânsito da GNR tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias do acidente.

    O trânsito esteve condicionado enquanto decorreram as operações de socorro, remoção das viaturas e limpeza da via.

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