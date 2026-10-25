Centro de Karaté Amicale de Almeirim conquista cinco pódios

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O Centro de Karaté Amicale de Almeirim (CKAA) esteve em destaque no Karaté Open Cascais, uma competição de âmbito nacional que reuniu cerca de 600 atletas, conquistando cinco pódios e três honrosos quintos lugares.

O clube fez-se representar por nove atletas dos dojos de Benfica do Ribatejo, Almeirim e Fazendas de Almeirim, que demonstraram um excelente nível competitivo, determinação e espírito de equipa, numa prova marcada pela qualidade técnica dos participantes.

Na vertente de kata, Duarte Jordão e Carlota Baptista conquistaram ambos a medalha de bronze, nas categorias de Iniciado Masculino e Iniciado Feminino, respetivamente. Lada Stezko alcançou um honroso quinto lugar.

Já na vertente de kumite, o grande destaque foi para Duarte Jordão, que subiu ao lugar mais alto do pódio, conquistando a medalha de ouro na categoria de Iniciado Masculino -40 kg, somando assim duas medalhas nesta competição.

Leon Baião conquistou a medalha de prata em Júnior Masculino -76 kg, alcançando ainda o quinto lugar na categoria de Sénior Masculino -75 kg, competindo num escalão destinado a atletas com mais de 18 anos.

João Matias Pedro garantiu a medalha de bronze em Juvenil Masculino +50 kg, enquanto António Fidalgo terminou na quinta posição em Juvenil Masculino -40 kg.

Também os atletas Salvador Martins, Laura Fidalgo e Afonso Marinhas merecem destaque pela prestação, empenho e atitude demonstrados ao longo da competição.

Para o Centro de Karaté Amicale de Almeirim, estes resultados refletem o trabalho contínuo desenvolvido nos três dojos, onde a formação desportiva, a disciplina, a dedicação e o espírito de superação são pilares fundamentais.

O clube destaca ainda o papel do treinador, Sensei Paulo Sérgio Jordão, cujo trabalho e acompanhamento têm sido fundamentais na evolução dos atletas, bem como o apoio constante dos pais e familiares.

Mais do que as medalhas conquistadas, o CKAA valoriza a evolução de todos os seus karatecas, considerando cada competição uma oportunidade de aprendizagem, crescimento e preparação para novos desafios.

Com mais uma participação de sucesso numa competição nacional, o Centro de Karaté Amicale de Almeirim continua a afirmar o seu trabalho na formação de jovens atletas e a levar o nome de Almeirim, Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim cada vez mais longe no panorama do karaté nacional.