Segunda-feira, outubro 26, 2026 17:07
    Desporto

    Jesus Oliveira e Tiago Andrónico brilham nos 20 kms de Almeirim

    Por: Redação 26 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    A 39.ª edição dos 20 Kms de Almeirim realizou-se na manhã deste domingo, 25 de outubro, e voltou a transformar as ruas da cidade num palco de promoção do desporto e dos hábitos de vida saudáveis. A iniciativa reuniu cerca de 1600 atletas, distribuídos pelas provas de 20 quilómetros, 10 quilómetros e caminhada.

    As condições meteorológicas estiveram do lado dos participantes, com uma temperatura excelente para a prática desportiva, proporcionando uma manhã ideal para correr e caminhar.

    Para além da vertente competitiva, o evento voltou a afirmar-se como uma importante iniciativa de promoção da atividade física e de divulgação de Almeirim, a Capital da Sopa da Pedra, atraindo participantes e visitantes ao concelho.

    Na prova principal, de 20 kms, Jesus Oliveira, de Benfica do Ribatejo, foi o mais rápido no setor masculino. Tiago Andrónico, melhor atleta de uma equipa do concelho de Almeirim, terminou na quinta posição, alcançando um lugar de destaque entre os participantes.

    No setor feminino, a vitória sorriu a Catarina Cidade do Carmo, que foi a primeira a cortar a meta.

    Na distância de 10 quilómetros, César Isidro foi o vencedor masculino, enquanto Deonilde Costa triunfou na competição feminina.

    A caminhada completou o programa desportivo, proporcionando uma alternativa para quem quis participar no evento sem o objetivo competitivo das corridas.

    Com 39 edições realizadas, os 20 Kms de Almeirim continuam a afirmar-se como uma das iniciativas desportivas de referência do concelho, aliando a prática desportiva à valorização do território e à promoção da identidade local.

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