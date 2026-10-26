Miguel Arsénio soma mais uma vitória internacional

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Miguel Arsénio voltou a brilhar em solo asiático, conquistando a vitória na distância de 30 km do Kailas Moganshan Mountain Running Race, uma das provas de trail running mais emblemáticas da China.

O atleta do concelho de Almeirim e que representa a equipa FUGA – SPORTHG cruzou a meta em 02:43:16, deixando o segundo classificado a expressivos 9 minutos e 20 segundos de distância.

Esta prova realizou-se entre 23 e 25 de outubro, em Deqing, na província de Zhejiang, a edição de 2026 assinalou o 10.º aniversário do evento, reunindo mais de 15 mil participantes em diferentes distâncias, desde percursos curtos até aos 100 km.