    Desporto

    Miguel Arsénio soma mais uma vitória internacional

    Por: Redação 26 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Miguel Arsénio voltou a brilhar em solo asiático, conquistando a vitória na distância de 30 km do Kailas Moganshan Mountain Running Race, uma das provas de trail running mais emblemáticas da China.

    O atleta do concelho de Almeirim e que representa a equipa FUGA – SPORTHG cruzou a meta em 02:43:16, deixando o segundo classificado a expressivos 9 minutos e 20 segundos de distância.

    Esta prova realizou-se entre 23 e 25 de outubro, em Deqing, na província de Zhejiang, a edição de 2026 assinalou o 10.º aniversário do evento, reunindo mais de 15 mil participantes em diferentes distâncias, desde percursos curtos até aos 100 km.

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