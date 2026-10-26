Jesus Oliveira e Tiago Adrónimo brilham nos 20 kms de Almeirim

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A 39.ª edição dos 20 Kms de Almeirim realizou-se na manhã deste domingo, 25 de outubro, e voltou a transformar as ruas da cidade num palco de promoção do desporto e dos hábitos de vida saudáveis. A iniciativa reuniu cerca de 1600 atletas, distribuídos pelas provas de 20 quilómetros, 10 quilómetros e caminhada.

As condições meteorológicas estiveram do lado dos participantes, com uma temperatura excelente para a prática desportiva, proporcionando uma manhã ideal para correr e caminhar.

Para além da vertente competitiva, o evento voltou a afirmar-se como uma importante iniciativa de promoção da atividade física e de divulgação de Almeirim, a Capital da Sopa da Pedra, atraindo participantes e visitantes ao concelho.

Na prova principal, de 20 kms, Jesus Oliveira, de Benfica do Ribatejo, foi o mais rápido no setor masculino. Tiago Adrónico, melhor atleta do concelho de Almeirim, terminou na quinta posição, alcançando um lugar de destaque entre os participantes.

No setor feminino, a vitória sorriu a Catarina Cidade do Carmo, que foi a primeira a cortar a meta.

Na distância de 10 quilómetros, César Isidro foi o vencedor masculino, enquanto Deonilde Costa triunfou na competição feminina.

A caminhada completou o programa desportivo, proporcionando uma alternativa para quem quis participar no evento sem o objetivo competitivo das corridas.

Com 39 edições realizadas, os 20 Kms de Almeirim continuam a afirmar-se como uma das iniciativas desportivas de referência do concelho, aliando a prática desportiva à valorização do território e à promoção da identidade local.