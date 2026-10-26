McDonald’s abre em Almeirim com 60 colaboradores e investimento na economia local

Imprimir

O primeiro restaurante da McDonald’s em Almeirim abre ao público nesta terça-feira, 27 de outubro, pelas 08h00, na Avenida Professor José de Sousa Gomes, junto ao supermercado Lidl. A inauguração oficial decorreu esta segunda-feira, numa cerimónia privada que contou com a presença do executivo da Câmara Municipal de Almeirim, da franqueada Ana Margarida Teixeira e de Albert Ahumada, diretor-geral da McDonald’s Portugal.

A nova unidade é a 223.ª da marca em Portugal e conta com uma equipa de 60 novos colaboradores, na sua maioria jovens da região. Para Ana Margarida Teixeira, a abertura representa também uma oportunidade de contribuir para a economia local e trabalhar com parceiros da região.

“Almeirim é uma cidade com uma forte identidade gastronómica”, afirmou a franqueada durante a cerimónia, agradecendo a forma como o município recebeu e acompanhou o projeto. Ana Margarida Teixeira destacou ainda o apoio prestado pela Câmara Municipal ao longo do processo, que considerou rigoroso e profissional, mas também facilitador do investimento.

A responsável sublinhou que a equipa do restaurante abraçou o desafio desde o primeiro dia e manifestou a ambição de transformar a unidade numa referência na região, num espaço onde os clientes se sintam em casa.

O restaurante dispõe de 134 lugares no interior e 72 lugares na esplanada, incluindo uma área dedicada às famílias. Entre os serviços disponíveis estão o McDrive com duas pistas, o serviço à mesa, os quiosques de atendimento, os pedidos através da aplicação da marca e a entrega ao domicílio, em parceria com plataformas de distribuição.

O estacionamento público disponibiliza 36 lugares, incluindo espaços reservados a pessoas com mobilidade reduzida e famílias, pontos de recolha de pedidos através da aplicação e dois postos de carregamento para veículos elétricos.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, considerou que a chegada da cadeia de restauração representa um reforço da oferta existente no concelho.

“Almeirim tem uma forte gastronomia. Nós, em termos de restauração, somos muito fortes, mas sem dúvida nenhuma que nos faltava aqui esta oferta”, afirmou.

O autarca recordou que, até agora, quem pretendia ir a um restaurante da marca tinha de se deslocar a Santarém. Joaquim Catalão considerou ainda que a instalação da unidade poderá contribuir para dinamizar aquela zona da cidade e a economia local, manifestando a expectativa de que o investimento possa ajudar a atrair outros investidores para o concelho.

O presidente da câmara destacou também a importância de Almeirim continuar a apostar no desenvolvimento económico e na criação de condições para receber novos investimentos, assegurando a disponibilidade do município para acompanhar projetos que contribuam para o crescimento do concelho.

A inauguração contou igualmente com a presença de Albert Ahumada, diretor-geral da McDonald’s Portugal, que destacou a abertura como mais um passo no crescimento da marca no país e o impacto da atividade nas comunidades onde está presente.

A nível nacional, a McDonald’s conta com cerca de 12 mil colaboradores e tem vindo a alargar a sua presença no país. Com a abertura em Almeirim, a cadeia passa a ter 223 restaurantes em território nacional.