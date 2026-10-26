Quatro atletas do CRIAL sobem ao pódio no primeiro Open Internacional de Judo Adaptado em Almeirim

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Quatro dos seis atletas do CRIAL conquistaram lugares no pódio durante o primeiro Open Internacional de Judo Adaptado, realizado nos dias 23 e 24 de outubro, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

Roberto Henriques conquistou a medalha de ouro, enquanto Maria Cristina Carmo e Márcia Ferreira alcançaram medalhas de prata. Nicole Pinho completou os resultados do CRIAL com uma medalha de bronze.

A competição foi organizada pela Associação de Judo do Distrito de Santarém, com o apoio do Município de Almeirim e do CRIAL, reunindo cerca de 200 atletas.

A prova de judo adaptado contou com 73 participantes de Portugal, Espanha e França. Em simultâneo, realizou-se uma competição de Judo+, proporcionando dois dias dedicados à prática desportiva, à partilha e à inclusão.

A primeira edição do Open Internacional de Judo Adaptado constitui um marco para a modalidade em Portugal, reunindo em Almeirim atletas de três países e dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por instituições, clubes, técnicos e famílias.

A organização e as entidades parceiras pretendem dar continuidade ao evento nos próximos anos, contribuindo para o crescimento e valorização do judo adaptado a nível nacional e internacional.