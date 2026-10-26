Segunda-feira, outubro 26, 2026 17:00
    Desporto

    Quatro atletas do CRIAL sobem ao pódio no primeiro Open Internacional de Judo Adaptado em Almeirim

    Por: Daniel Cepa 26 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    Quatro dos seis atletas do CRIAL conquistaram lugares no pódio durante o primeiro Open Internacional de Judo Adaptado, realizado nos dias 23 e 24 de outubro, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

    Roberto Henriques conquistou a medalha de ouro, enquanto Maria Cristina Carmo e Márcia Ferreira alcançaram medalhas de prata. Nicole Pinho completou os resultados do CRIAL com uma medalha de bronze.

    A competição foi organizada pela Associação de Judo do Distrito de Santarém, com o apoio do Município de Almeirim e do CRIAL, reunindo cerca de 200 atletas.

    A prova de judo adaptado contou com 73 participantes de Portugal, Espanha e França. Em simultâneo, realizou-se uma competição de Judo+, proporcionando dois dias dedicados à prática desportiva, à partilha e à inclusão.

    A primeira edição do Open Internacional de Judo Adaptado constitui um marco para a modalidade em Portugal, reunindo em Almeirim atletas de três países e dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por instituições, clubes, técnicos e famílias.

    A organização e as entidades parceiras pretendem dar continuidade ao evento nos próximos anos, contribuindo para o crescimento e valorização do judo adaptado a nível nacional e internacional.

    Etiquetas Relacionadas:
    almeirimCRIALdesportojudojudo adaptado

    Notícias relacionadas

    Foto de arquivo
    Desporto

    HC Os Tigres arranca campeonato com vitória em Torres Vedras

    BY-Daniel Cepa 26 de outubro, 2026
    Desporto

    União de Almeirim continua imparável e Benfica do Ribatejo é goleado

    BY-Redação 26 de outubro, 2026
    Desporto

    Miguel Arsénio soma mais uma vitória internacional

    BY-Redação 26 de outubro, 2026
    Desporto

    Jesus Oliveira e Tiago Andrónico brilham nos 20 kms de Almeirim

    BY-Redação 26 de outubro, 2026
    Desporto

    Centro de Karaté Amicale de Almeirim conquista cinco pódios

    BY-Redação 25 de outubro, 2026
    Desporto

    Afonso Oliveira estreia-se na areia no Rally Addax em Marrocos

    BY-Daniel Cepa 25 de outubro, 2026