Diretor e vice demite-se

Fernando Delgado, vice-presidente da Associação 20 kms de Almeirim e Diretor da Prova, apresentou a demissão a poucos dias da corrida.



Fernando Delgado fez a revelação nas redes sociais e começou por dizer que estava “profundamente triste (porque não gosto de desistir), mas tranquilo e consciente de que sigo os meus princípios, partilho que pedi no início desta semana a demissão do cargo de Vice-presidente da Associação 20kms de Almeirim e, consequentemente, de diretor da Prova que se vai realizar este domingo”.



Mais à frente explica que entrou nesta aventura em 1992, a convite do Gabriel Duarte: “Éramos um grupo de jovens cheio de sonhos, cada um com uma ideologia política diferente, clubes diferentes, formas de estar diferentes, mas todos víamos os 20 km como um filho. Prejudicámos, muito a nossa vida pessoal, arrastámos familiares e amigos para colaborar connosco. Para lá disso, fazíamos festas, Carnaval e viagens juntos. Formámos, sem dar conta, uma familia nossa. Nunca houve problemas. Tudo se fazia com gosto e brio!Tempos muito bons.Entretanto, a vida continuou, os anos passaram, mas o meu esforço foi sempre movido pelo mesmo: prazer e amor à camisola”.



“A decisão da demissão não foi fácil e intempestiva, ao contrário do que se possa pensar. Há alguns anos que andava descontente com determinadas situações com as quais não me identifico. E decidi que chegou o dia. Já pedi desculpas ao amigo/irmão Gabriel, que me pediu, antes de partir, para ser eu a assumir a direção da prova”, detalhou.

Na note que publicou no Facebook acompanhada de uma fotografia com Gabriel Duarte, Fernando Delgado explicou também que Domingos Martins ainda o tentou demover da decisão: “Aceito publicamente o pedido de desculpas que me endereçaste por escrito, com o intuito de me demoveres desta decisão.Obrigado. Saio com sentimento de dever cumprido. Com recordações e histórias maravilhosas. Convicto de que fui honesto e firme com as minhas convicções. Não me arrependo de nada.Continuarei sócio.Aproveito para desejar a todos os sócios e colegas que estiveram com a Associação ao longo dos tempos as maiores felicidades.Como se diz nos toiros: SORTE!”