Já pode doar os seus equipamentos elétricos aos bombeiros voluntários de Almeirim

A Associação de Bombeiros Voluntários de Almeirim está a recolher equipamentos elétricos usados até ao próximo dia 30 de novembro.

Esta iniciativa faz parte do projeto “Quartel Eletrão”, e a associação que reunir uma maior quantidade de equipamentos ganha um veículo de combate a incêndios no valor de 54 mil euros.

Até ao dia 30 de novembro, a população pode doar lâmpadas, pilhas e equipamentos elétricos usados nos quartéis que aderiram a esta iniciativa.

Para além da Unidade de Almeirim, outras 12 associações do distrito de Santarém estão a participar no concurso, entre elas as Unidades de Alcanede, Alpiarça, Caxarias, Fátima, Ferreira do Zêzere, Freixianda, Mação, Minde, Ourém, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

A iniciativa arrancou no início do ano, e nos primeiros 10 meses, as associações conseguiram recolher 2.000 toneladas. Segundo o Diretor-Geral do Eletrão, Pedro Nazareth, “a avaliar pelos números que dispomos estamos prestes a alcançar um novo recorde.”

“Quartel Eletrão” já vai na sua sexta edição e, no ano passado, as associações conseguiram recolher 2.200 toneladas.