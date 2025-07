Bruno Leitão não pára. Mais uma medalha de prata nos europeus

Começaram hoje, dia 1 de julho, em Praga os Campeonatos da Europa de Atletismo e Ténis de Mesa para atletas com Síndrome de Down.

A Seleção de Atletismo começou muito bem a competição, conquistando quatro medalhas numa primeira jornada dedicada apenas a lançamentos. O almeirinense Bruno Leitão ganhou a medalha de prata e ainda para o 5º lugar no lançamento do dardo T21.

Amanhã prosseguem as provas em ambas as modalidades com a competição de Pares no Ténis de Mesa e com vários atletas lusos a entrem na pista do Estádio Juliska, casa do histórico FK Dukla Praga.



IMAGEM ARQUIVO