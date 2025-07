Tapada em festa com três dias de tradição, música e sabores

A Tapada prepara-se para celebrar, nos dias 11, 12 e 13 de julho, as tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição. O evento vai ter lugar no Complexo Desportivo da Tapada e promete atrair centenas de visitantes com um programa recheado de cultura, gastronomia e música popular portuguesa.

A festa começa na sexta-feira, dia 11, com o tradicional içar das bandeiras pelas 20h00, seguido da abertura do restaurante e da quermesse. A noite vai prolongar-se com a atuação do Grupo Folclórico de Danças Regionais de Santa Iria da Ribeira de Santarém, às 21h00. Mais tarde, pelas 22h00, a banda Leão Doméstico vai animar o público com música pop rock e a partir das 23h30, a animação continua com DJ Reflexus.

No sábado, dia 12, o restaurante volta a abrir às 20h00 e, pelas 21h00, o duo Lena & Sofia sobe ao palco. Às 22h00, é a vez de Elena Correia dar início ao espetáculo. A festa vai prolongar-se até à madrugada com uma nova atuação do duo Lena & Sofia.

O último dia, domingo, dia 13 de julho, é caracterizado pelos seus festejos religiosos e por uma noite de fado. Ana Paula Santos, Carlos Pelarigo e Manuel José Duarte, acompanhados por Nuno Ezequiel na guitarra e por Gilberto Silva na viola, são alguns dos nomes que vão estar presentes. A festa encerra com a atuação de Rafael Vargas, pelas 22h30.

Durante os três dias, os visitantes vão poder desfrutar dos já tradicionais pratos regionais ao jantar.

A organização conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, da Junta de Freguesia de Almeirim e de diversos parceiros locais.