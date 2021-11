Gustavo do Canto, o segundo melhor português no mundial

O Gustavo do Canto foi o segundo melhor atleta português e o seu colega de clube foi vice-campeão do mundo. De acordo com os resultados da Federação Triatlo de Portugal, o Gustavo do Canto foi 36°.



Na foto está o treinador Paulo Antunes e os três atletas do clube do Gustavo que disputaram este Mundial. Portugal esteve representado com quatro atletas.