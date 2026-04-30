Polo de Saúde de Benfica do Ribatejo passa a integrar a USF Marquesa de Alorna

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O Polo de Saúde de Benfica do Ribatejo passou a integrar a Unidade de Saúde Familiar (USF) Marquesa de Alorna, deixando de pertencer à UCSP de Almeirim, no âmbito da reorganização dos cuidados de saúde primários no concelho.

Segundo informação prestada pela ULS Lezíria aos utentes, esta alteração resulta do alargamento da equipa da USF Marquesa de Alorna, que passa agora a assegurar o funcionamento daquele polo, em conformidade com o previsto no projeto inicial de reorganização.

Com esta mudança, entra também em vigor um novo horário de funcionamento, a partir do dia 1 de maio de 2026. Às segundas, quartas e quintas‑feiras, o polo estará aberto entre as 09h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h00. Às terças e sextas‑feiras, o atendimento decorre entre as 09h00 e as 13h00.

A ULS Lezíria esclarece ainda que, fora destes períodos, os utentes com situações de doença aguda devem dirigir‑se à sede da USF, situada na Rua Canto do Jardim, em Almeirim, que funciona nos dias úteis entre as 08h00 e as 18h00.

De acordo com a entidade, esta reorganização tem como objetivo assegurar uma melhor articulação das equipas de saúde e garantir a continuidade dos cuidados prestados à população, apelando à compreensão dos utentes durante este processo de transição.