Sumol+Compal recebe “Menção Honrosa Grande Empresa”

A SUMOL+COMPAL foi galardoada com a “Menção Honrosa Grande Empresa”, no âmbito do “Prémio Internacionalização Pedro Cudell 2021”, atribuído pela SOFID, S.A. -Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento.



Este prémio visa reconhecer a excelência do projeto em Moçambique – o primeiro projeto de internacionalização do grupo SUMOL+COMPAL com produção própria e cuja atividade impacta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Moçambique.