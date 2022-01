Alunos apresentam soluções e propostas para desenvolver a cidade de Almeirim

Os alunos do 3º ano dos cursos profissionais de técnico de Multimédia e de comércio da escola secundária de Almeirim, apresentaram uma série de conclusões relacionadas com o projeto internacional Demola. Este projeto tem como mote o desenvolvimento do espírito crítico dos alunos e a resolução de problemas relacionados com a cidade de Almeirim.

Os alunos apresentaram uma série de soluções e propostas para melhorar não só a cidade de Almeirim, mas também o jornal O Almeirinense.

Estes projetos contaram com a cocriação do jornal O Almeirinense e a MovAlmeirim, de acordo com a metodologia Demola.

A sessão de encerramento contou com a presença, via zoom, do professor João Samartinho do politécnico de Santarém, da MovAlmeirim e do jornal O Almeirinense. No decorrer da sessão, os alunos tiveram ainda a oportunidade de desempenhar um pequeno momento musical, com uma interpretação da música “ O homem do Leme”, dos Xutos e Pontapés.

Os desafios deste projeto, intitulados “ Let’s Future Almeirim” e “Let´s switch and create a new reader experience”, encontram-se disponíveis no site do projeto: https://portal.demola.net/#challenges.