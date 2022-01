“Temos um fluxo de trabalho acima da média”

Após a pandemia, a empresa “Martinho Construções” conseguiu retomar a sua atividade, e tem hoje um volume de negócios bastante significativo. Numa conversa com o nosso jornal, Martinho cruz faz uma reflexão sobre os 11 anos da sua empresa.

Martinho Cruz, como está o setor a reagir depois de algum tempo parado?

Após a estagnação no setor, que tocou a todos no geral, temos já há alguns anos um fluxo de trabalho acima da média, graças à maneira como temos tratado os nossos clientes, tanto no bom desempenho das obras, assim como o tratamento que damos aos nossos clientes.

Há muito trabalho e problemas na matéria prima?

Sim, há muito trabalho e alguma falta de matéria-prima.

Quanto aumentaram os materiais?

No que toca ao aumento dos materiais, temos sentido que estamos, neste momento, a colocar materiais nas obras que já tínhamos orçamentado com um preço acima do que vamos receber, mas para honrar os nossos compromissos temos que o fazer.

Será para manter ou baixará no início do ano?

Tenho muitas dificuldades em responder a essa pergunta, porque há muitos materiais que nunca irão baixar.

A vossa empresa foi criada em 2010. Como olham para estes 11 anos?

Olhamos com satisfação e vontade de continuar a fazer mais.

Já fizeram dezenas de obras. Olha com carinho e orgulho para o que fez?

Sim, e queremos continuar este caminho.

As pessoas voltam depois de uma primeira encomenda?

Não só voltam como trazem amigos como novos clientes.