Estudo com almeirinenses publicado na Revista Nature Communications

Ao longo de 2020 e 2021 vários habitantes do concelho de Almeirim participaram em estudos realizados noâmbito da COVID-19. Estudos que foram um contributo para se conhecer melhor a doença, a resposta imunitaria e até eficácia das vacinas. Essas participações chegaram agora à famosa revista Revista Nature Communications.





“Desde sempre que a Câmara apoiou e incentivou estas iniciativas. Felizmente as nossas instituições de saúde, muitas IPSS e mesmo o setor dos lares privados têm a mesma visão e com base nestas parcerias temos percorrido um caminho comum. Deste trabalho “A homogeneidade da população para a resposta de anticorpos à vacina COVID-19 BNT162b2/Comirnaty só é alcançada após a segunda dose em todas as faixas etárias adultas” fazem parte entre outros o Prof. Dr. Telmo Nunes Veterinário e almeirinense, o Prof. Dr. Carlos Penha Gonçalves atual coordenador da Task Force da vacinação. Muitas vezes “desinteressante” nas redes sociais, mas fundamental para salvar vidas. Apesar de apenas agora ser publicado os dados do artigo serviram para a tomada de decisões neste ultimo ano. À saúde, muito em especial à UCC que disse sempre mas sempre presente, aos lares do concelho que participaram uma palavra. Obrigado. Aos cientistas, a mesma palavra. Obrigado”, destaca Pedro Ribeiro num post nas redes sociais.



“Obrigado por não desistirem de fazer o vosso trabalho. Enquanto autarca, um sentimento. Orgulho. Orgulho por “ajudarmos”. Orgulho por saber que neste concelho a palavra cooperação e a palavra parceria fazem mesmo parte do nosso ADN”, conclui o autarca.