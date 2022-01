Almeirim, a terra do desporto. Agora Teqball

Os desportistas de Almeirim tiveram a possibilidade de experimentar, este sábado, uma nova modalidade: Teqball. Durante a manhã, no ringue junto ao pavilhão Alfredo Bento Calado, a Federação promoveu uma acção para promover a modalidade. A iniciativa correu bem , vai manter-se e até aumentar no futuro.





“Tendo em conta que foi o primeiro dia, parece-me que correu muito bem, tal como estava acordado contamos com excelente colaboração do Rui Leitão da Federação de Teqball. Tivemos vários jovens do nosso concelho que quiseram conhecer a modalidade, vamos continuar nos próximos sábados a promover o teqball”, conta o vereador Paulo Caetano.



A partir do próximo sábado, dia 22, haverá mais uma mesa, para que possa mais pessoas jogar ao mesmo tempo.

“Estamos também a preparar a realização de uma etapa do campeonato nacional no concelho Almeirim”, conclui o vereador do desporto a O ALMEIRINENSE.